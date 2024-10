Pedro Caixinha em jogo do Red Bull Bragantino - Ari Ferreira/Red Bull Bragantino

Publicado 27/10/2024 19:41

São Paulo - Pedro Caixinha não é mais o técnico do Red Bull Bragantino. O clube fez no anúncio neste domingo (27), um dia após a derrota por 1 a 0 para o Botafogo , válida pela 31ª rodada do Brasileirão. Os auxiliares Pedro Malta e José Belman e o preparador físico Polyvios Kyritsis também deixaram o Massa Bruta.

O treinador português chegou ao clube em dezembro de 2022. Em 124 jogos à frente da equipe, ele somou 50 vitórias, 38 empates e 36 derrotas.

Sob o comando de Caixinha, o Red Bull Bragantino foi até as semifinais do Campeonato Paulista de 2023 e de 2024. Além disso, na temporada passada, o Massa Bruta teve a melhor participação de sua história no Brasileirão de pontos corridos. Com 62 pontos, a equipe paulista fechou a competição em sexto.



Atualmente, porém, o Braga vive má fase. O time está há sete jogos sem vencer e aparece na 16ª posição do Campeonato Brasileiro. Massa Bruta tem 34 pontos, assim como o Juventude, primeiro time dentro da zona de rebaixamento, mas leva a melhor nos critérios de desempate.