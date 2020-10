Por IG - Esporte

Na volta do intervalo da partida entre Real Madrid e Borussia Monchengladbach, que terminou 2 a 2, Benzema foi flagrado fazendo críticas a algum companheiro.

O programa "El Chiringuito" mostrou imagens da "Telefoot" em que o atacante conversa com o lateral Mendy e supostamente ataca Vinícius Júnior, ex-Flamengo, por conta de seu estilo de jogo. - Ele faz o que quer. Não jogue com ele, irmão. (Ele) Joga contra a gente - disse o francês, mas sem especificar um nome.



Benzema já teve uma polêmica com o brasileiro na última temporada em que pediu para o camisa 20 “levantar a cabeça” durante as partidas para que pudesse encontrar a melhor opção de passe.

No entanto, o jovem revelado no Flamengo já elogiou o centroavante merengue e disse que conseguiu muitos conselhos com o veterano.