Erik ten Hag foi demitido do Manchester UnitedDivulgação / Manchester United

Publicado 28/10/2024 09:11

Rio - O Manchester United anunciou nesta segunda-feira que Erik ten Hag não é mais treinador do clube inglês. O holandês será substituído interinamente por Ruud van Nistelrooy, ex-atacante do clube inglês e do Real Madrid, enquanto os Red Devils buscam um novo nome.

"Erik ten Hag deixou seu papel como técnico do time principal masculino do Manchester United. Somos gratos a Erik por tudo o que ele fez durante seu tempo conosco e desejamos a ele tudo de bom para o futuro. Ruud van Nistelrooy assumirá o comando da equipe como treinador interino, apoiado pela atual equipe de futebol, enquanto um treinador permanente será buscado pelo clube", afirmou a nota oficial.

Erik ten Hag não resistiu a derrota do Manchester United no último fim de semana para o West Ham por 2 a 1. O treinador já iniciou a temporada sob pressão e os Red Devils não tiveram um bom começo no Campeonato Inglês, atualmente estão na 14ª colocação.

O holandês estava no comando do Unite desde 2022 e conquistou dois títulos: a Copa da Liga Inglesa em 2023 e a Copa da Inglaterra neste ano. Ruud van Nistelrooy, de 48 anos, já trabalhou como treinador no PSV, da Holanda.