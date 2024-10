Um ônibus foi incendiado em ataque de torcida organizada do Palmeiras contra a do Cruzeiro - Reprodução / Vídeo

Publicado 28/10/2024 08:44 | Atualizado 28/10/2024 08:47

Rio - A emboscada feita por uma torcida organizada do Palmeiras a torcedores do Cruzeiro, no último domingo, segue repercutindo nas redes sociais. Internautas estão pedindo que o clube paulista seja penalizado por conta do ataque que levou a morte de uma pessoa por queimaduras graves e deixou outros 17 feridos, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Grêmio já foi punido por atitudes racistas da meia dúzia de pessoas da sua torcida. E agora? Com a morte de torcedor do Cruzeiro e 17 feridos quase que incinerados? Qual é a punição do Palmeiras? https://t.co/kuhCbIWVq2 — Marlon Silva (@Marlon_Chorao) October 28, 2024

Tinha que ser uma punição exemplar pra nenhuma torcida fazer o mesmo novamente, principalmente a do Cruzeiro, se a punição do Palmeiras não for exemplar provavelmente a Mafia vai querer revidar — Felipe (@fel1pesouza) October 28, 2024

Se o Brasil fosse um país sério, em 2025 tanto o Palmeiras quanto o Cruzeiro teriam todos os jogos sem torcida. Independente do campeonato. — Paulo Pereira (@pereira17paulo1) October 28, 2024

O ato violento aconteceu na rodovia Fernão Dias, próximo ao túnel de Mairiporã, no estado de São Paulo. De acordo com as informações, a torcida do Cruzeiro voltava do jogo em Curitiba, contra o Athletico-PR, quando dois ônibus foram atacados na altura do km 65 da rodovia, por volta das 5h da manhã. Um deles foi queimado e o homem de 30 anos que morreu estava nele.

Integrantes da Mancha Verde compartilharam vídeos do ataque. Em alguns deles, é possível ver cruzeirenses no asfalto, alguns desacordados e muitos ensanguentados. Em outro momento, um grupo de, ao menos, quatro pessoas, ataca com barras de ferro e madeira um outro torcedor.

As vítimas, todas da organizada do Cruzeiro, foram encaminhadas ao hospital Anjo Gabriel, em Mairiporã. A PRF ainda afirmou que ninguém foi preso porque, quando chegou, os palmeirenses já haviam fugido do local.

Uma faixa da pista norte foi interditada para remoção de bombas caseiras. Um dos feridos foi por arma de fogo e a bala o atingiu no abdômen, mas ele não corre risco de morte.

Em publicação no X (antigo Twtitter), o Cruzeiro lamentou o ocorrido: "Não há mais espaço para violência no futebol, um esporte que une paixões e multidões. Precisamos dar um basta a esses atos criminosos."



Histórico de confrontos violentos



O ataque ocorreu por vingança de uma briga entre as duas organizadas, em 2022. Naquela ocasião, quatro foram feridos com armas de fogo. E o presidente da Mancha Verde, Jorge Luís Sampaio Santos, foi espancado e teve seus pertences roubados, entre eles a carteirinha da organizada.

Circularam nas redes sociais vídeos do ataque, além de, em todos os jogos em São Paulo, os membros da organizada do Cruzeiro postarem a tal carteirinha.