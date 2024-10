Martinelli em treinamento pelo Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 28/10/2024 07:30 | Atualizado 28/10/2024 08:01

Rio - Apesar da derrota no sábado, o gol contra o Vitória foi importante para Martinelli. O volante voltou a balançar as redes em uma temporada em que tem tido pouca efetividade ofensiva e vem recebendo bastante críticas dos torcedores do Fluminense.

Em 50 jogos, Martinelli tem apenas três participações diretas em gols do clube carioca em 2024. Uma delas aconteceu há pouco tempo. No último dia 17, o volante deu uma assistência para Jhon Arias marcar na vitória sobre o Flamengo, no Maracanã.

A outra participação havia sido também em um clássico. No começo do Brasileiro, Martinelli marcou na vitória do Fluminense sobre o Vasco, no Maracanã, por 2 a 1. Depois disso, só voltou a participar diretamente de um gol no Fla-Flu.

Nas últimas duas temporadas, Martinelli foi bem mais efetivo ofensivamente. Em 2023, ele fez três gols e deu quatro assistências em 51 jogos. Um ano antes, o volante teve sua maior participação em gols do Fluminense na carreira. Ele anotou dois gols e deu seis assistências.