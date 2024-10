Raphinha em clássico contra o Real Madrid - AFP

Publicado 28/10/2024 10:10

Rio - O Real Madrid informou que identificou os torcedores que fizeram gestos racistas para jogadores do Barcelona no clássico do último sábado, no Santiago Bernabéu. Além de Lamine Yamal, outros atletas também foram vítimas do crime: entre eles o atacante da seleção brasileira, Raphinha. Ansu Fati também foi um do alvos.

De acordo com informações do jornal espanhol "Marca", o Real Madrid tomará decisões em relação a ligação deste torcedores com o clube. Porém, a Polícia Espanhola também já fez a identificação e "tomará providências relativas a lei".

Vini Jr., craque do Real Madrid, e que já foi vítima de manifestações racistas em diversas partidas do Campeonato Espanhol, se manifestou de forma solidária aos rivais por meio das suas redes sociais.

"É lamentável o que aconteceu ontem no Bernabéu com insultos racistas. Não há espaço para esses criminosos em nossa sociedade. Todo o meu apoio ao Lamine, Ansu e Raphinha. Eu sei que Madrid e a polícia vão fazer coisas para identificar e punir os culpados!!", disse o jogador.

Dentro de campo, o Barcelona conseguiu uma vitória história sobre o Real Madrid por 4 a 0. Dos dois jogadores insultados, Raphinha e Yamal, marcaram na goleada. Lewandowski marcou duas vezes no clássico.