Fábio Matias é o técnico do Juventude - Fernando Alves/ECJ

Publicado 28/10/2024 22:23

O Juventude apresentou nesta segunda-feira Fábio Matias, ex-Botafogo, como técnico para o lugar de Jair Ventura, demitido após a derrota para o Flamengo, por 4 a 2 , no sábado, no Maracanã. O novo comandante enfatizou que o fator casa será crucial para o clube gaúcho permanecer na elite do futebol brasileiro.

"Temos sete jogos e precisamos do apoio da torcida e de todos em volta. Aproveitar a vantagem de termos quatro jogos em casa é fundamental para nosso sucesso. O grupo é bom, já mostrou isso ao longo da competição. Precisamos dessa retomada para que as coisas aconteçam da melhor forma possível", afirmou.

Fábio Matias elogiou o grupo do Juventude e afirmou já conhecer quase 70% do plantel, o que pode facilitar neste início de trabalho, principalmente com o aumento da pressão após cair duas posições na tabela e parar dentro da zona de rebaixamento.

"Tenho que entender a característica do grupo, entender a característica dos jogadores. 60 a 70% desse grupo ou tive a oportunidade de trabalhar ou de jogar contra, isso ao longo dos anos. O Juventude tem um plantel bom, qualificado para a Série A. Desde o início acho que a ideia central do clube em si foi a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. Acho que isso tem que estar muito claro, e é isso que a gente vai buscar", completou.

O treinador acredita que o impacto causado pela mudança no comando técnico pode ajudar a equipe nas rodadas finais do Brasileirão. "Precisamos chegar para impactar. Não é impactar gerando estresse, é impactar gerando conteúdo, trabalho, essa clareza em relação aos atletas. Verificar quem são os atletas hoje que estão precisando de um norte ou que estão precisando de algo a mais, e isso dá tempo de fazer".

Por fim, falou sobre os aspectos que pretende implantar na equipe dentro das quatro linhas. "O time precisa retomar alguns comportamentos que já foram vistos ao longo da temporada. Comportamentos de compactação, de saída de jogo, de pressão, comportamentos que fazem parte do processo de equipe. Queremos olhar dentro do campo de jogo e ver um time aguerrido, competitivo e isso para mim fica muito claro ao longo da jornada de jogos que a equipe teve ao longo desta competição", finalizou.

Há cinco jogos sem vencer, o Juventude entrou na zona de rebaixamento com a derrota para o Flamengo. Com 34 pontos, o clube gaúcho precisará dar uma resposta diante do Fortaleza, no sábado, às 18h30, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 32ª rodada. O treinador terá a semana cheia para trabalhar antes de fazer sua estreia no comando do clube.