Thiago Silva não joga pelo Fluminense desde 25 de setembro - Lucas Merçon / Fluminense

Publicado 28/10/2024 15:20

terá quatro dias para preparar Thiago Silva para retornar, caso não sinta mais Fluminense inicia nesta segunda-feira (28), a preparação para o confronto direto com o Grêmio, na sexta (1), no Maracanã. Epara retornar, caso não sinta mais dores no calcanhar esquerdo

Sem jogar há mais de um mês, o zagueiro faz trabalhos físicos e de fisioterapia para retornar aos gramados. A comissão técnica tricolor está otimista de que ele possa estar recuperado para ficar à disposição.



Ainda assim, precisa acompanhar o caso a cada treino e, caso Thiago Silva não sinta dores que o atrapalhem, poderá ser relacionado.



Titular do Fluminense volta ao time

Se a presença do capitão ainda é uma incógnita, Mano Menezes tem a certeza do retorno de Facundo Bernal. O volante uruguaio cumpriu suspensão na derrota por 2 a 1 para o Vitória e retorna ao time, no lugar de Victor Hugo.



O treinador ainda pode ganhar mais algumas opções para o banco de reservas. Nonato, que tem treinador com uma máscara por causa de uma fratura no nariz, tem chance de voltar a ser relacionado, assim como Felipe Melo.