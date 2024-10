Serna vinha obtendo destaque - Lucas Merçon / Fluminense FC

Serna vinha obtendo destaqueLucas Merçon / Fluminense FC

Publicado 28/10/2024 18:42

Rio - Kevin Serna não deve demorar para voltar a ficar à disposição no Fluminense. Segundo o site “ge”, o colombiano evoluiu bem no tratamento da lesão no músculo posterior da coxa esquerda e a expectativa é que ele volte a atuar em novembro.

Serna vem sendo desfalque do Flu desde o início de outubro, quando se machucou na partida contra o Cruzeiro, pelo Brasileirão. A previsão inicial de recuperação era de dois meses, o que poderia impedir seu retorno em 2024.



