Thiago Silva deu um passo importante para retornar aos gramados - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 28/10/2024 19:50 | Atualizado 28/10/2024 19:50

Após semanas de preocupação, Thiago Silva treinou com bola no CT Carlos Castilho nesta segunda-feira (28) e pode reforçar o Fluminense contra o Grêmio, pelo Brasileirão. O duelo acontece na sexta, às 21h (de Brasília), no Maracanã.





Nas últimas semanas, ele vinha fazendo trabalhos físicos, mas as dores ainda o incomodavam. A presença no duelo de sexta ainda depende de seu desempenho nos próximos dias.

O zagueiro desfalcou a equipe nos últimos cinco jogos após sofrer uma lesão no calcanhar esquerdo em setembro, contra o Atlético-MG , pela partida de ida das quartas de final da Libertadores. Na volta, em Belo Horizonte, ele atuou no sacrifício e a situação se agravou.Nas últimas semanas, ele vinha fazendo trabalhos físicos, mas as dores ainda o incomodavam. A presença no duelo de sexta ainda depende de seu desempenho nos próximos dias.

Outros retornos