Payet comemora gol marcado em Vasco x BahiaMatheus Lima/vasco

Publicado 28/10/2024 22:58

Rio - O Vasco levou um susto, mas conseguiu vencer o Bahia por 3 a 2 em São Januário, na noite desta segunda-feira (28), pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Cruz-Maltino pisou no acelerador no primeiro tempo e abriu boa vantagem com Emerson Rodríguez e Payet (2). Diante do cenário, Rogério Ceni mexeu no time, e Luciano Rodríguez descontou antes do intervalo. Na etapa complementar, Ademir anotou o segundo do Esquadrão e botou fogo no jogo. O time de Salvador pressionou e quase conseguiu o empate nos acréscimos, porém Léo Jardim apareceu e salvou.

fotogaleria

Com o resultado, o Vasco chegou aos 43 pontos e aparece em nono. Agora, o foco é na 32ª rodada do Brasileirão. A equipe de Rafael Paiva volta a campo no dia 5 de novembro (terça-feira), às 21h30, para enfrentar o Botafogo no Estádio Nilton Santos.

O jogo

O Cruz-Maltino foi amplamente superior ao Bahia no primeiro tempo. O adversário até teve a bola nos primeiros minutos, mas não incomodava. Já o Vasco conseguia assustar e aproveitou um vacilo do Esquadrão para abrir o placar logo aos 12 minutos. Puma Rodríguez finalizou bonito de perna esquerda, e o goleiro Marcos Felipe deu rebote. Emerson Rodríguez estava ligado no lance e correu para completar.

Esse não foi o único vacilo do Bahia na etapa inicial. Pouco depois, em um novo bom ataque do Vasco, Rayan foi derrubado dentro da área, e o árbitro assinalou a penalidade. Payet foi para a cobrança aos 18 minutos e balançou as redes.



Para aproveitar o bom momento, o Cruz-Maltino pisou no acelerador e foi recompensado com o terceiro gol. Payet recebeu a bola no meio de campo, avançou e a marcação não chegou. Assim, o francês finalizou forte de perna esquerda no canto direito de Marcos Felipe, que nem se mexeu.

A pressão era grande, e o técnico Rogério Ceni decidiu mexer na equipe ainda no primeiro tempo. Ademir e Luciano Rodríguez entraram nas vagas de Jean Lucas e Everaldo.

As alterações surtiram efeito, e o Esquadrão cortou a vantagem justamente em uma jogada da dupla. Aos 42 minutos, Ademir levantou bola na área para Luciano Rodríguez cabecear e vencer Léo Jardim.



No retorno do intervalo, o Bahia não conseguia assustar o Vasco. O Cruz-Maltino também não tinha mais a mesma intensidade, mas teve boa chance de ampliar a vantagem com Payet, mas a zaga do Esquadrão apareceu na hora certa para evitar a finalização de francês.

O jogo parecia controlado, mas ganhou emoção a partir dos 30 minutos, já que o Bahia chegou ao segundo gol. Everton Ribeiro descolou ótimo passe para Thaciano, que ficou cara a cara com Léo Jardim. A bola rebateu no goleiro e sobrou para Ademir completar para o fundo das redes.



O Bahia pressionou em busca do terceiro gol, mas o Vasco conseguiu se segurar. Rafael Ratão chegou a ter uma grande chance dentro da área, já nos acréscimos, mas Léo Jardim salvou. O próprio atacante ficou com o rebote, mas, no susto, não conseguiu dominar e mandou acidentalmente para fora.

Ficha técnica

Vasco 3x2 Bahia



Data e hora: 28/10/2024, às 21h

Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Raphael Claus (FIFA/SP)



Cartões amarelos: Galdames, Maicon e Payet (VAS) / Gabriel Xavier e Thaciano (BAH)

Cartões vermelhos: -

Gols: Emerson Rodríguez (1-0) (12'/1ºT) / Payet (2-0) (18'/1ºT) / Payet (3-0) (32'/1ºT) / Luciano Rodríguez (3-1) (42'/1ºT) / Ademir (3-2) (30'/2ºT)

VASCO (Técnico: Rafael Paiva)

Léo Jardim; Paulo Henrique, Maicon, João Victor e Lucas Piton; Matheus Carvalho (Jair, 50'/2ºT), Galdames e Payet (Sforza, 40'/2ºT); Puma Rodríguez (Maxime Dominguez, 20'/2ºT), Emerson Rodríguez (Maxsuell, 39'/2ºT) e Rayan (Alex Teixeira, 20'/2ºT).

BAHIA (Técnico: Rogério Ceni)

Marcos Felipe; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba (Iago, 30'/2ºT); Caio Alexandre (Acevedo, Intervalo), Jean Lucas (Ademir, 38'/1ºT), Cauly (Rafael Ratão, Intervalo) e Everton Ribeiro; Thaciano e Everaldo (Luciano Rodrigue, 38'/1ºT).