Rafael Paiva é o técnico do Vasco - Leandro Amorim / Vasco

Publicado 29/10/2024 00:25

Rio - Rafael Paiva não poupou elogios ao falar da atuação de Payet na vitória do Vasco sobre o Bahia por 3 a 2 em São Januário , nesta segunda-feira (28), pelo Brasileirão. Com o desfalque de Philippe Coutinho, o francês ganhou oportunidade entre os titulares e fez dois gols. O treinador disse que o meio-campista é um craque e ressaltou sua competitividade.

"É um privilégio ver uma atuação do Payet nesse nível. Extremamente feliz de poder viver isso dentro do campo. A gente espera conseguir atingir mais vezes no Payet esse nível de jogo. A gente sabe que ele é um craque, hoje demonstrou. Uma pena, porque ele teve a chance de fazer o terceiro gol. Seria um hat-trick, que é difícil no Brasil", disse Paiva.

"A gente fica imensamente feliz de poder ver isso, vivenciar esse nível de jogo do Payet. É um jogador muito competitivo. Ele quer competir, quer jogar, está se esforçando muito para se desenvolver fisicamente. É um jogador que tem idade mais avançada, a gente tem que ter mais paciência. Ele entrou menos no último jogo, então estava mais inteiro para esse jogo", completou.

O treinador também analisou a partida e fez uma comparação com a vitória por 1 a 0 sobre o Cuiabá, na semana passada. Assim, Rafael Paiva explicou a estratégia para enfrentar o Bahia e contou que viu em campo um time "mais leve, mais inteiro, mentalmente mais forte".

"O que mais me preocupava, principalmente no jogo anterior, era o desgaste mental. Aquele jogo era muito preocupante. A gente sabia que hoje o nosso jogo iria fluir mais. Era um adversário muito difícil, o Bahia tem a melhor posse do Brasileiro. A gente sabia que que tinha que pressionar muito, encaixar bem os contra-ataques. A gente também sabia que precisava descansar com a bola. Senão, a gente não iria sustentar a intensidade do jogo", analisou o técnico.

"Acho que hoje conseguimos controlar bem a posse de bola. Isso nos ajudou muito para termos energia para atacar, para ter a melhor decisão. Hoje, a gente foi muito bem. O time estava mais leve, mais inteiro, mentalmente mais forte. A gente fez um primeiro tempo muito bom, tomou um gol no finalzinho, mas hoje a gente fez um grande jogo. Quatro jogadores diferentes entraram e mostraram potencial. A gente está muito feliz e satisfeito pelo resultado", prosseguiu.

Outro tema da entrevista coletiva foi Rayan. O atacante foi titular e entrou na vaga de Vegetti, que cumpriu suspensão automática. No segundo tempo, o jovem atacante deixou o campo de maca, chorando, mas Rafael Paiva tranquilizou os torcedores.

"Ele tomou uma pancada no joelho no primeiro tempo e sentiu um pouquinho no início no segundo também. Deu uma travada ali, mas acredito que não seja na grave, mais circunstancial do jogo", explicou Rafael Paiva.

Com o resultado desta noite, o Vasco chegou aos 43 pontos e aparece em nono. Agora, o foco é na 32ª rodada do Brasileirão. A equipe de Rafael Paiva volta a campo no dia 5 de novembro (terça-feira), às 21h30, para enfrentar o Botafogo no "tapetinho" do Estádio Nilton Santos.

"A gente fez um bom jogo na última partida no Engenhão, contra o Fluminense. A gente tem na memória recente um bom jogo. Precisamos tentar atingir aquele nível. Fizemos um bom jogo contra o Fluminense. Sabemos do peso, o Botafogo vai brigar pelo título do Brasileiro. Então, vai ser um grande clássico, um grande espetáculo. A gente vai ter que fazer de tudo para buscar essa vitória para almejar coisas maiores na competição", lembrou o treinador.