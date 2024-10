Coutinho balançou a rede duas vezes em 12 jogos pelo Vasco - Divulgação / Vasco

Publicado 28/10/2024 14:52

Rio - Camisa 11 do Vasco Philippe Coutinho deve ser desfalque no duelo com o Bahia, nesta segunda-feira (28), às 21h (de Brasília), em São Januário, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O meio-campista apresentou fadiga muscular por causa da sequência no time titular.

O departamento médico cruz-maltino ainda faz as últimas avaliações das condições físicas do jogador, mas a tendência é de que ele fique de fora, segundo o canal 'Atenção, Vascaínos!'.

Desde que chegou ao clube carioca, na segunda janela de transferências deste ano, Coutinho entrou em campo 12 vezes, sendo sete como titular. No total, fez dois gols: um sobre o Flamengo, no Brasileirão, e outro contra o Atlético-MG, na Copa do Brasil.

De olho na Libertadores

O Gigante da Colina ainda sonha com uma vaga no torneio continental do ano que vem. Atualmente, ocupa a 10ª posição na tabela, com 40 pontos. São 11 de desvantagem para o São Paulo, primeiro time dentro do G-6.

No entanto, ainda há a possibilidade de G-8 na edição de 2024. Neste momento, o time comandado por Rafael Paiva está quatro pontos atrás do Cruzeiro, 8º colocado.

Veja a minutagem de Coutinho no Vasco

. Atlético-MG 2x0 Vasco - 21/07/2024 (23 minutos)

. Grêmio 1x0 Vasco - 28/07/2024 (45 minutos)

. Atlético-GO 1x1 Vasco - 31/07/2024 (69 minutos)

. Vasco 2x2 RB Bragantino - 03/08/2024 (26 minutos)

. Flamengo 1x1 Vasco - 15/09/2024 (16 minutos)

. Vasco 0x1 Palmeiras - 22/09/2024 (32 minutos)

. Cruzeiro 1x1 Vasco - 29/09/2024 (61 minutos)

. Atlético-MG 2x1 Vasco - 02/10/2024 (66 minutos)

. Vasco 1x1 Juventude - 05/10/2024 (24 minutos)

. São Paulo 3x0 Vasco - 16/10/2024 (76 minutos)

. Vasco 1x1 Atlético-MG - 19/10/2024 (90 minutos)

. Vasco 1x0 Cuiabá - 24/10/2024 (69 minutos)