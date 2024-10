Maicon em treino do Vasco - Matheus Lima / Vasco

Publicado 28/10/2024 14:20

Rio - O zagueiro Maicon, de 36 anos, tem perdido espaço no Vasco nas últimas partidas, porém, tem contrato até o fim de 2025, e gatilhos que podem fazer seu vínculo ser renovado automaticamente até dezembro de 2026. As informações são do portal "GE".

O veterano chegou ao clube no meio do ano passado e tinha contrato até o fim deste ano. Porém, em maio, Maicon se reuniu com o Vasco e as partes acabaram acertando a prorrogação do vínculo do zagueiro por mais uma temporada.

Desde que foi contratado pelo Cruz-Maltino, Maicon alternou altos e baixos, sendo criticado e elogiado pelos torcedores. Nos últimos dois jogos, o zagueiro ficou como opção no banco de reservas na equipe de Rafael Paiva.

No total, o zagueiro disputou 51 jogos pelo Vasco, sendo 35 partidas nesta temporada. Ele marcou uma única vez e deu duas assistências para gols da equipe de São Januário.