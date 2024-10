Rafael Paiva em treino do Vasco - Matheus Lima / Vasco

Publicado 28/10/2024 12:25

Rio - No meio da tabela, o Vasco tem a chance de afastar qualquer risco de rebaixamento e começar a sonhar com uma vaga na Libertadores em 2025. O Cruz-Maltino recebe o Bahia, nesta segunda-feira (28), às 21h (de Brasília), em São Januário, pela 31ª rodada do Brasileirão, e pode se aproximar do "número mágico" para garantir a permanência na primeira divisão na próxima temporada.

Após encerrar um jejum de mais de um mês com a vitória sobre o Cuiabá por 1 a 0, o Vasco pode entrar na briga por uma vaga na Libertadores em caso de novo triunfo sobre o Bahia. Em 10º lugar com 40 pontos, o Cruz-Maltino diminuiria a diferença para o time baiano, atual sétimo colocado com 46, para apenas três, além de se aproximar dos 45 pontos que elimina o risco de rebaixamento.

Na reta final da temporada, o Vasco aposta no "fator casa" para brigar por uma vaga na Libertadores. Além do confronto contra o Bahia, o Cruz-Maltino enfrenta Internacional, Atlético-GO e Atlético-MG em São Januário, e ainda tem clássico com o Botafogo, no Nilton Santos. Já os três duelos fora do Rio de Janeiro serão contra Fortaleza, Corinthians e Cuiabá.

Para o jogo contra o Bahia, o técnico Rafael Paiva terá que fazer mudanças na equipe. O volante Hugo Moura, que fez o gol da vitória sobre o Cuiabá, e o centroavante Vegetti, cumprem suspensão após receberem o terceiro cartão amarelo. Sforza é o favorito para começar jogando no meio-campo, enquanto no ataque ainda existe dúvida entre Rayan, Alex Teixeira e GB.