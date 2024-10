Comemoração dos jogadores do Vasco - Matheus Lima/Vasco

Publicado 28/10/2024 23:40

Rio - Nesta segunda-feira, 28, o Vasco venceu o Bahia por 3 a 2 no estádio de São Januário , em partida válida pela 31ª rodada do Brasileirão. Emerson Rodríguez e Payet (2) anotaram os gols do Cruz-Maltino. O Esquadrão reagiu e descontou com Luciano Rodríguez e Ademir. Nos acréscimos, Léo Jardim fez uma defesa importante para assegurar o triunfo do Gigante da Colina. Abaixo, assista aos melhores momentos:





Com o resultado, o Vasco chegou aos 43 pontos e aparece em nono. Agora, o foco é na 32ª rodada do Brasileirão. A equipe de Rafael Paiva volta a campo no dia 5 de novembro (terça-feira), às 21h30, para enfrentar o Botafogo no Estádio Nilton Santos.