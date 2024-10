Lucas Piton é um dos destaques do Vasco - Leandro Amorim/Vasco

28/10/2024

Rio - Lucas Piton alcançou uma marca especial na noite desta segunda-feira (28). Ao entrar em campo na partida contra o Bahia, válida pela 31ª rodada do Brasileirão, o lateral-esquerdo completou 100 jogos com a camisa do Vasco

"Lucas Piton Crivellaro, de 24 anos, chegou ao Vasco no final de 2022 e se consolidou como um dos melhores da posição no futebol brasileiro. Parabéns perla marca, meu Camisa 6", escreveu o perfil oficial do Cruz-Maltino no "X".

O Gigante da Colina oficializou a contratação do lateral-esquerdo em dezembro de 2022 . Piton rapidamente teve uma adaptação rápida e logo se firmou no time titular do Vasco.