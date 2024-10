Estádio Campeón del Siglo, a casa do Peñarol - Divulgação / Peñarol

Estádio Campeón del Siglo, a casa do PeñarolDivulgação / Peñarol

Publicado 28/10/2024 23:30 | Atualizado 28/10/2024 23:33

Rio - Nesta segunda-feira (28), a Conmebol enviou um ofício à Associação Uruguaia de Futebol (AUF) para exigir a presença de torcedores do Botafogo na partida contra o Peñarol, válida pelo jogo da volta da semifinal da Libertadores. As duas equipes vão medir forças no Estádio Campeón del Siglo, em Montevidéu, na quarta (30), a partir das 21h30.

No documento, a Conmebol ainda ressalta que as garantias de segurança precisam ser enviadas por escrito às 10h desta terça-feira (29). Do contrário, a partida pode acontecer com os portões fechados ou mudar de local.

Veja o pedido

Senhor Ignacio Alonso,

Presidente da Associação Uruguaia de Futebol

Estimado Presidente,

Dirigimo-nos a você em nome e representação da Conmebol em relação à comunicação recebida hoje por parte do Ministério do Interior, que nos informa que o jogo do dia 30 de outubro de 2024 entre Club Atlético Peñarol e Botafogo de Futebol e Regatas, correspondente às semifinais da Conmebol Libertadores, se disputará exclusivamente com a presença do público local, ou seja, do Club Atlético Peñarol.

Sobre isso, queremos recordar que esta notificação deveria ter sido emitida com pelo menos oito dias de antecipação à data do jogo. Aproximadamente 1.600 ingressos já foram vendidos para os torcedores do Botafogo, que, em sua maioria, já estão a caminho da cidade de Montevidéu.

Que, em outras ocasiões, o Ministério do Interior classificou os jogos do Club Atlético Peñarol como de “alto risco”, havendo o clube tomado todas as medidas de segurança e logística necessárias para levar a cabo a partida em estreito cumprimento ao estabelecido no Regulamento da Competição.

É por isso que solicitamos que o Ministério do Interior da República Oriental do Uruguai juntamente com o Club Atlético Peñarol garantam por escrito que se encontram dadas as condições de segurança necessárias para a realização da partida com a presença de ambas as torcidas, e que a mesma seja enviada à Conmebol antes do dia 29 de outubro às 10h (horário do Paraguai), caso contrário a Conmebol se reserva no direito de:

1. Estabelecer que a partida pelas semifinais se jogue sem público; ou

2. Mudar a partida para outro território, conforme o disposto no Art. 4.2.2 do Manual de Clubes.

O caso

A Associação Uruguaia de Futebol (AUF) proibiu a ida dos alvinegros ao Estádio Campeón del Siglo para o jogo entre Peñarol e Botafogo. A informação foi confirmada por Nicolas Martinelli, ministro do interior do país.

Em sua justificativa para proibir a presença dos alvinegros, o clube uruguaio afirmou estar preocupado com a segurança e disse temer confrontos nos arredores do Campeón del Siglo.