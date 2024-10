Torcida do Botafogo não poderá ir ao segundo jogo da semifinal da Libertadores - Vitor Silva/Botafogo

Torcida do Botafogo não poderá ir ao segundo jogo da semifinal da LibertadoresVitor Silva/Botafogo

Publicado 28/10/2024 14:35 | Atualizado 28/10/2024 14:57

presença vetada no segundo jogo da semifinal da Libertadores contra o Peñarol, na próxima quarta-feira (30), no Campeón del Siglo, em Montevidéu. A Associação Uruguaia de Futebol proibiu a ida dos alvinegros após o clube aurinegro alegar falta de segurança para receber os brasileiros em razão do episódio de violência que terminou com a prisão de mais de 250 torcedores do Peñarol no Rio, na última semana. A informação foi confirmada nesta segunda (28) por Nicolas Martinelli, ministro do interior do Uruguai. Uruguai - A torcida do Botafogo teve sua, na próxima quarta-feira (30), no Campeón del Siglo, em Montevidéu. A Associação Uruguaia de Futebol proibiu a ida dos alvinegros após o clube aurinegro alegar falta de segurança para receber os brasileiros em razão do, na última semana. A informação foi confirmada nesta segunda (28) por Nicolas Martinelli, ministro do interior do Uruguai.

Peñarol - Botafogo se disputará únicamente con la parcialidad local.



Ante los incidentes violentos ocurridos en Río de Janeiro durante el partido de ida de la Copa Libertadores entre Peñarol y Botafogo, decidimos prohibir el ingreso de los hinchas de Botafogo al Estadio Campeón… pic.twitter.com/cvloaOdKBp — Nicolas Martinelli (@Ni_Martinelli) October 28, 2024 "Diante dos incidentes violentos ocorridos no Rio de Janeiro ocorridos na partida de ida da Copa Libertadores entre Peñarol e Botafogo, decidimos proibir a entrada dos torcedores do Botafogo no Estádio Campeón del Siglo na partida de volta em Montevidéu. Essa medida responde às razões de segurança e busca evitar novos distúrbios entre as torcidas de ambas as equipes", escreveu o ministro.

A reportagem do DIA entrou em contato com a Conmebol para saber sua posição, mas a entidade ainda não se manifestou sobre o caso.

briga protagonizada por torcedores do Peñarol na última quarta-feira (23), na praia do Recreio, na Zona Oeste do Rio, que terminou com a detenção de mais de 250 uruguaios. Por lá, a narrativa é de que a confusão começou por culpa dos brasileiros. O Peñarol, inclusive, assumiu a defesa dos 21 torcedores que ainda estão presos no Rio. O pedido pelo veto aos botafoguenses se deu por causa, na Zona Oeste do Rio, que terminou com a detenção de mais de 250 uruguaios. Por lá,. O Peñarol, inclusive, assumiu a defesa dos

Em sua justificativa para proibir a presença dos alvinegros, o clube uruguaio afirmou estar preocupado com a segurança e disse temer confrontos nos arredores do Campeón del Siglo. O discurso foi acatado pela Conmebol e as autoridades locais.

Dentro de campo, o Botafogo está virtualmente classificado para a final da Libertadores. O Glorioso aplicou uma goleada por 5 a 0 no Nilton Santos no jogo de ida e pode perder por até quatro gols de diferença para avançar à decisão.