Alex Telles foi preservado na vitória pot 1 a 0 sobre o Red Bull Bragantino, no último sábado (26) - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 28/10/2024 17:01

Ambos voltam a ficar à disposição do técnico Artur Jorge para o duelo com o Peñarol, pelo segundo jogo da semifinal da Libertadores, na próxima quarta-feira (30), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Campeón del Siglo, em Montevidéu, no Uruguai. O Glorioso venceu a partida de ida por 5 a 0, no Nilton Santos, e está perto de confirmar a vaga na final pela primeira vez na história.

A equipe comandada por Artur Jorge fará mais um treino em seu centro de treinamento antes de viajar para o Uruguai. Mesmo que seja derrotado por quatro gols de diferença, ainda assim se garante na decisão do torneio continental, que irá acontecer no dia 30 de novembro, no Monumental de Nuñez, estádio do River Plate, em Buenos Aires.