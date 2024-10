Artur Jorge faz grande trabalho no Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 28/10/2024 10:48

Rio - O treinador do Botafogo, Artur Jorge, de 52 anos, foi um dos 20 treinadores indicados para o prêmio de melhor técnico do ano pela International Federation of Football History and Statistics (IFFHS). A lista não conta com nenhum comandante nascido no Brasil.

Além do português, outro treinador que trabalha no Brasil foi indicado: Gabriel Milito. Os dois podem se enfrentar na final da Libertadores, já que o Botafogo, comandado por Artur Jorge, e o Atlético-MG, dirigido pelo argentino, venceram bem Peñarol e River Plate, no jogo de ida da semifinal, e estão perto da decisão da competição.

Além deles, outros dois nomes conhecidos do futebol brasileiro estão presentes: o português Jorge Jesus, do Al Hilal, ex-Flamengo, e o argentino Hernán Crespo, do Al Ain, ex-São Paulo. O argentino Marcelo Gallardo, técnico do River Plate, adversário do Atlético-MG na semifinal da Libertadores, também figura na lista.

Grandes nomes do futebol europeu como Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid, atual campeão da Liga dos Campeões; Pep Guardiola, do Manchester City e vencedor do prêmio no ano passado; e Xabi Alonso, do Bayer Leverkusen, que conquistou o Campeonato Alemão de forma invicta, também estão na lista.

Confira a lista completa:

Edin Terzi



Thomas Tuchel



Luis Enrique



Pep Guardiola



Mikel Arteta



Diego Simeone



Unai Emery



Xabi Alonso



Simone Inzaghi



Gian Piero Gasperini



Darío Rodríguez



Marcelo Gallardo



Artur Jorge



Gabriel Milito



Guillermo Almada



Marcel Koller



Hernán Crespo



Jorge Jesus



Albert Riera