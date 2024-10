Alexander Barboza marcou seu primeiro gol pelo Botafogo na vitória sobre o Peñarol - Vítor Silva/Botafogo

Alexander Barboza marcou seu primeiro gol pelo Botafogo na vitória sobre o PeñarolVítor Silva/Botafogo

Publicado 28/10/2024 21:47

Rio - O zagueiro Alexander Barboza é só felicidade em meio à boa fase pelo Botafogo. O jogador, que marcou seu primeiro gol com a camisa alvinegra na goelada pro 5 a 0 sobre o Peñarol, pela ida da semifinal da Libertadores, projetou o duelo de volta, na quarta-feira (30), no Uruguai, pedindo seriedade para confirmar a vaga na grande decisão.

"Temos que jogar sabendo que há uma vantagem importante, mas que não há nada decidido. Temos 90, 95 minutos pela frente, mais um jogo, temos que jogar com muita responsabilidade, porque é difícil. Sempre que os jogos são fora de casa os torcedores dos outros times os ajudam, então vai ser muito difícil", disse, em entrevista a "Botafogo TV", canal oficial do clube.

No primeiro duelo, os uruguaios se retraíram nos minutos iniciais e, depois do intervalo, não conseguiram contar o alto volume de jogo do Alvinegro, que marcou com Savarino (duas vezes), Barboza, Luiz Henrique e Igor Jesus. O zagueiro argentino sabe que os Carboneros virão para cima na busca por um resultado melhor.

"O Peñarol para mim vai ser muito agressivo, vão sair com tudo no começo do jogo, acredito que eles vão deixar espaços atrás, e aí vai a nossa virtude também, com jogadores muito rápidos. Se estivermos afinados com a bola, acho que tudo vai correr bem para a gente."

Além da ótima campanha na competição continental, o Glorioso lidera o Brasileirão com três pontos de vantagem em relação ao vice-líder Palmeiras. Quanto à motivação do elenco para brigar nas duas frentes, o defensor foi bem claro: a união é o principal fator.

"Poucas vezes eu vi um grupo assim. “Não jogo por mim, mas por você, por você, por ele…” Assim é mais fácil brigar por tudo. Todo mundo aqui, quando ficamos fora da Copa do Brasil, ficaram muito chateados, porque sentimos que podíamos avançar. Foi um golpe duro, mas seguimos em frente, brigando, hoje estamos em primeiro no Brasileirão, a um passo de avançar a uma histórica final de Libertadores e acreditamos que é possível brigar por tudo."

Confira outras respostas de Barboza:

Primeiro gol



"Procurei muito, já falei sobre isso, procurei muito, de verdade. Tinha muita vontade de fazer o gol, e graças a Deus, saiu meu primeiro gol pela Libertadores também. Tinha vários gols pela Sul-Americana, mas na Libertadores não Estou muito feliz."

Auge?

"Não gosto de falar de momentos, de melhor momento, pior momento… É minha primeira vez sendo protagonista, jogando uma semifinal de Libertadores. No Libertad ganhei muito, conquistei em três anos seis títulos, então por isso não gosto de falar de momentos, gosto de aproveitar o aqui e agora."

Chance na seleção do Uruguai ao se naturalizar

"Tem muita gente aqui na seleção. Eu gostaria muito, para o meu pai também, para toda a minha família. Jogar na seleção é o maior sonho do jogador. Só tenho que trabalhar, trabalhar e trabalhar. As pessoas do Uruguai sabem que eu também tenho essa possibilidade, acredito que tudo acontece por algum motivo. Foi meu primeiro gol com essa camisa, numa semifinal de Libertadores, contra um time uruguaio, ninguém sabia que existia essa possibilidade e agora todo mundo sabe. Deus queira e me ajude para ser convocado em algum momento."