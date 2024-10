George Weah foi o responsável por anunciar Rodri como Bola de Ouro - Franck Fife / AFP

George Weah foi o responsável por anunciar Rodri como Bola de OuroFranck Fife / AFP

Publicado 28/10/2024 20:06

nome gritado na plateia do prêmio Bola de Ouro pouco antes do anúncio de Rodri como melhor jogador do mundo, em cerimônia realizada na tarde desta segunda-feira (28), no Théâtre du Châtelet, em Paris. No momento em que George Weah, ex-jogador que foi eleito melhor do mundo em 1995, abriu o envelope com o nome do vencedor, foi possível ouvir gritos de "Vini" na transmissão. França - Vini Jr teve seupouco antes do, em cerimônia realizada na tarde desta segunda-feira (28), no Théâtre du Châtelet, em Paris. No momento em que George Weah, ex-jogador que foi eleito melhor do mundo em 1995, abriu o envelope com o nome do vencedor, foi possível ouvir gritos de "Vini" na transmissão.

Pouco depois, houve pedido de silêncio e as manifestações foram contidas. Em seguida, o volante espanhol foi anunciado como vencedor.

Veja o momento em que Vini teve seu nome gritado RODRI GANADOR DEL BALÓN DE ORO 2024

¿Robo a Vinicius ? Todo el público estaba gritando el nombre de "VINI" #BallonDor pic.twitter.com/OqGDvbVRnh — FutbolX25 (@Futbol_IA) October 28, 2024



a informação de que Vini Jr não seria o vencedor da Bola de Ouro começou a circular e gerou revolta. O Real Madrid, clube do atacante, decidiu não enviar representantes à cerimônia como forma de boicote. Desde as primeiras horas do dia,. O Real Madrid, clube do atacante,

Vini ficou em segundo lugar, atrás de Rodri, e com Jude Bellingham completando o pódio. Apesar da decisão para lá de contestável, que ignora o protagonismo do brasileiro nos títulos do Real Madrid na Supercopa da Espanha, no Campeonato Espanhol e na Liga dos Campeões, é a melhor colocação de um brasileiro na Bola de Ouro desde 2007, quando Kaká foi o vencedor.