Savinho na cerimônia da Bola de Ouro 2024, em ParisDivulgação / Manchester City

Publicado 28/10/2024 18:01

Paris - Único brasileiro entre os indicados ao prêmio de melhor jovem do mundo, Savinho ficou com a quarta posição. O atacante, que se destacou no Girona em 2023/24, chegou ao Manchester City e virou titular no time de Pep Guardiola nesta temporada.