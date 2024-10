Nenê foi expulso após discutir com o árbitro Bráulio da Silva Machado no Maracanã - Fernando Alves / EC Juventude

Publicado 28/10/2024 17:08

Leia mais: CBF afasta árbitros após polêmicas na 31ª rodada do Brasileirão

Na conversa, o meio-campista do clube gaúcho foi advertido com um amarelo por reclamar sem ser o capitão da equipe. Ao seguir contestando a decisão, ele soltou um palavrão e foi expulso pelo juiz, que disse ter ficado "ofendido".

Veja o diálogo completo

. Nenê: "Por que você me deu cartão?" (após levar o amarelo)



. Bráulio: "Você está reclamando. Quem tem que falar comigo é o Alan (Ruschel, capitão do Juventude)"



. Nenê: "Mas eu fiz uma pergunta, c***" (leva o vermelho)



. Bráulio: "Você fez uma pergunta e disse c***. Eu me senti ofendido. Você me ofendeu, pode ir (embora). Me ofendeu".

Descrição na súmula

Na súmula da partida, Bráulio da Silva Machado explicou que expulsou o camisa 10 "por persistir em protestar de maneira acintosa contra a arbitragem".



"Expulsei aos 29 minutos do 2º tempo em decorrência do 2º cartão amarelo, o jogador nº 10, da equipe Esporte Clube Juventude, Sr. Anderson Luís de Carvalho, por persistir em protestar de maneira acintosa contra as decisões da arbitragem proferindo as seguintes palavras: 'não posso reclamar, c***'. Após a expulsão o mesmo ofereceu resistência para deixar as imediações do campo de jogo, sendo retirado pela auxiliar da equipe visitante sem maiores problemas", escreveu.

Indignação de Nenê

Depois do jogo, o meia defendeu que o árbitro fosse afastado - o que já aconteceu - e classificou a atitude como um erro "inadmissível".

"Difícil falar de cabeça quente. É uma coisa realmente inacreditável. Inadmissível. Aconteceu algo parecido com o Hulk há um tempo, quando o árbitro acabou sendo colocado na geladeira. E precisa colocar mesmo. Não é possível. Estragar o espetáculo e o jogo assim, de maneira infantil. Ele me falou que se sentiu ofendido. Desculpa, mas não existe isso aí", avaliou Nenê.

"Eu fiquei muito chateado e incrédulo com esse segundo amarelo. A gente tinha entrado no jogo. Não sei se foi intencional, mas esse tipo de erro não pode acontecer no futebol brasileiro. A arbitragem precisa se profissionalizar. A gente é prejudicado e ninguém dá satisfação", complementou.