Arena MRV é o estádio do Atlético-MG - Daniela Veiga / Atlético

Publicado 28/10/2024 16:15

O Atlético-MG confirmou a troca no gramado da Arena MRV antes da final da Copa do Brasil contra o Flamengo, pelo jogo de volta, marcado para o di 10 de novembro (domingo). O clube mineiro garante que o campo do estádio em Belo Horizonte estará pronto e em plenas condições.

A troca no gramado será feita por um com base de areia, o que facilita na drenagem de água em situações de forte chuva. No último sábado (26), o jogo entre Atlético e Internacional, pena 31ª rodada do Brasileirão, vencido por 3 a 1 pela equipe gaúcha, foi marcado pelo campo enxarcado.

De acordo com a diretoria do clube mineiro, o gramado atual, que foi trocado na metade da temporada após questionamentos, tem base de argila e isso colabora para o acúmulo e água e lama.

O gramado da Arena MRV deve ser trocado em sete dias, contando desde a fase da colheita, o transporte e o plantio no terreno. Neste período, o Atlético-MG não terá jogos como mandante.

Gramado da Arena MRV foi alvo de críticas após forte chuva Divulgação/Internacional