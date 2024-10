Gabi Portilho, do Corinthians e da Seleção, foi uma das finalistas na Bola de Ouro - Rafael Ribeiro / CBF

Publicado 28/10/2024 14:51 | Atualizado 28/10/2024 14:55

Representantes do Brasil no prêmio Bola de Ouro de melhor jogadora do mundo, Gabi Portilho e Tarciane tiveram suas posições reveladas pela revista 'France Football', organizadora da premiação. A primeira ficou na 18ª posição, enquanto a segunda foi a 23ª.