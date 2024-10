Rodri no tapete vermelho da Bola de Ouro - Franck Fife / AFP

Publicado 28/10/2024 17:50

França - Rodri, do Manchester City, foi vaiado na chegada ao Théâtre du Chatelet, em Paris, local onde ocorre a cerimônia da Bola de Ouro. A situação ocorreu na passagem do jogador, que está de multas por causa de uma lesão no joelho direito, pelo tapete vermelho. Veja no vídeo abaixo:

Rodri sendo vaiado ao chegar para a cerimônia da Bola de Ouro.



Divulgação/Ballon d'Or pic.twitter.com/c1Umlu6r9p — Planeta do Futebol (@futebol_info) October 28, 2024

Enquanto Rodri foi recebido com vaias pelos torcedores, Vini Jr .teve seu nome entoado em frente ao Théâtre du Chatelet. Veja o vídeo:

Fãs na frente da premiação cantando;



“Vinícius, Bola de Ouro”



@gustavohofman



pic.twitter.com/HlJsh7QgEL — DataFut (@DataFutebol) October 28, 2024

O volante do Manchester City entrou na briga pela Bola de Ouro por conquistar a Eurocopa com a Espanha, mas evitou falar sobre ser premiado e demonstrou surpresa com a indicação.



"É um prazer ser indicado como um dos melhores jogadores. É uma grande etapa, um grande passo. Não sei nada. Vamos ver o que acontece", disse Rodri.



O Real Madrid e Vini Jr não viajaram para Paris e não vão participar do evento, em forma de protesto a não premiação do brasileiro.