Luva de Pedreiro levou camisa do Vini Jr no tapete vermelho da premiação da Bola de Ouro - Divulgação / Luva de Pedreiro

Publicado 28/10/2024 16:53

Rio - Considerado favorito para conquistar a Bola de Ouro, Vini Jr não vai comparecer à cerimônia na tarde desta segunda-feira (28), no Théâtre du Châtelet, em Paris, na França. A provável derrota do craque brasileiro gerou revolta nas redes sociais, e o Real Madrid boicotou o evento . Convidado para a festa, o influenciador brasileiro Luva de Pedreiro exibiu a camisa do craque no tapete vermelho.

Na véspera do evento, o Real Madrid teria recebido a informação de que o brasileiro não será escolhido com o melhor jogador do futebol europeu, e cancelou a viagem da sua delegação. Em comunicado enviado à agência de notícias AFP, o clube espanhol confirmou que boicotará a cerimônia e que a organização faltou com respeito.

"Se os critérios da premiação não proclamam Vinicius vencedor, esses mesmos critérios deveriam proclamar Carvajal vencedor. Como não foi o caso, é óbvio que a Bola de Ouro-Uefa não respeitam o Real Madrid. E o Real Madrid não vai aonde não é respeitado", disse à AFP.

Em ascensão na carreira, Vini Jr levou o Real Madrid ao segundo título de Liga dos Campeões em três anos, fazendo o gol decisivo mais uma vez. Na temporada 2023/24, fez 24 gols e 11 assistências em 39 jogos. Foi o terceiro ano consecutivo anotando mais de 20 gols. Além da conquista continental, também faturou o Campeonato Espanhol.

Apontado como provável vencedor do prêmio, o meio-campista Rodri foi campeão inglês com o Manchester City e da Eurocopa com a Espanha. O espanhol, de 28 anos, marcou nove gols e deu 13 assistências em 50 jogos pelo clube inglês na temporada 2023/24. Ele foi eleito o melhor jogador da Euro, mas ficou de fora da disputa de melhor do Campeonato Inglês.