Rodri teria superado Vini Jr e conquistado a Bola de Ouro - AFP / AFP

Publicado 28/10/2024 14:23

Rio - A expectativa de que Vini Jr. entre para o seleto grupo de brasileiros a ganhar a Bola de Ouro tem diminuído enquanto o favoritismo de Rodri ao prêmio cresce, nesta segunda-feira (28). Segundo a imprensa europeia, o Real Madrid cancelou a viagem à Paris depois de receber a informação de que Vini não seria o vencedor da premiação.

Ainda segundo rumores, apesar do favoritismo do brasileiro , Rodri, do Manchester City, teria superado Vini e ganhado destaque, sendo o vencedor na disputa à Bola de Ouro. A premiação, promovida pela revista France Football, com base no desempenho dos atletas na temporada 2023/24, acontece a partir das 16h (horário de Brasília) desta segunda-feira (28).

Muito deste destaque teria vindo da atuação de Rodri no tetracampeonato da Espanha na Eurocopa. O volante, de 28 anos, foi capitão e um dos principais jogadores na conquista, a segunda com ele à frente da seleção espanhola. Enquanto o desempenho de Vini com a Canarinha teria decepcionado.

Vini Jr x Rodri: compare os números



Com a camisa do Real Madrid na temporada analisada pela premiação, Vini Jr. fez 24 gols em 39 jogos, além de 11 assistências. Junto com o clube espanhol, ele foi campeão da Champions League, Supercopa da Espanha e La Liga.

Vestindo a camisa do Manchester City, Rodri fez mais jogos que Vini, 50 no total. O jogador espanhol fez nove gols e deu 14 assistências. Junto com o clube inglês, ele foi campeão da Premier League, Supercopa da Europa e Mundial de Clubes da FIFA.