Torcedores do Palmeiras atearam fogo em ônibus e atacaram membros de organizada do Cruzeiro em rodovia - Reprodução de vídeo

28/10/2024



A Mancha Alviverde, principal torcida organizada do Palmeiras, negou seu envolvimento com a emboscada a ônibus da Máfia Azul, uniformizada do Cruzeiro, que levou à morte de um torcedor de 30 anos . Ocorrido na rodovia Fernão Dias, em Mairiporã (SP), o caso é considerado uma retaliação a um ataque de 2022 pelos cruzeirenses aos paulistas, e também deixou 17 feridos.

Em texto publicado nas redes sociais, a torcida organizada palmeirense afirma que vem sido apontada de forma injusta como realizadora da emboscada. "Queremos desde já deixar claro que a Mancha Alviverde não organizou, participou ou incentivou qualquer ação relacionada a esse incidente. Com mais de 45.000 associados, nossa torcida não pode ser responsabilizada por ações isoladas de cerca de 50 torcedores", escreveu.



A Polícia Rodoviária Federal informou que o confronto aconteceu quando os ônibus das duas torcidas se encontraram, por volta das 5h do domingo, em um pedágio. Em vídeo divulgado nas redes sociais, um torcedor do Palmeiras cita a barbárie como uma "cobrança" do ocorrido há dois anos. À época, quatro torcedores ficaram feridos.



"Lamentamos profundamente mais esse triste acontecimento e manifestamos nossa solidariedade e demonstramos nosso consternamento aos familiares da vítima, repudiando com veemência tais atos de violência", afirmou a organizada, em comunicado.



"A Mancha Alviverde repudia toda e qualquer forma de violência e reafirma seu comprometimento e compromisso com a segurança e a convivência pacífica entre torcedores. Estamos à disposição das autoridades para colaborar plenamente com as investigações, auxiliando na identificação e punição dos responsáveis por mais esse fatídico e lamentável episódio ocorrido na madrugada desse domingo."



Cruzeiro e Palmeiras não se enfrentaram neste fim de semana. O time mineiro jogou, no Sul, contra o Athletico Paranaense, e foi derrotado por 3 a 0. Já o paulista empatou com o Fortaleza em 2 a 2, no Allianz Parque.