Gonzalo Plata fez seu primeiro gol pelo FlamengoGilvan de Souza / CRF

Publicado 28/10/2024 11:51

"É um dia especial para mim, marcar com a camisa do Flamengo no Maracanã, na frente de tanta gente. Eu precisava desse gol para começar a firmar minha imagem no time, ganhar mais confiança comigo. E os companheiros me dão essa confiança que necessito para melhorar a cada dia", afirmou em entrevista à FlaTV.



Até o momento, Plata atuou nove vezes pelo Flamengo e foi titular enos três primeiros jogos após chegar.



Ainda em adaptação, ele foi reserva em todas as partidas sob o comando de Filipe Luís, sendo que entrou no fim duas vezes e, em outras duas, atuou por mais de 20 minutos.



Filipe Luís elogia versatilidade de Plata

O atacante equatoriano ainda busca se firmar no time e pode ganhar uma oportunidade como titular na quarta-feira (30), contra o Internacional. A tendência nesse jogo é que o técnico escale um time misto.



"Ele compete em posição tanto com Bruno Henrique e Michael na esquerda, mas sabemos que a melhor versão dele é na direita, aí ele compete com Gerson. E eu o vejo como um 9 porque ele tem muita velocidade, tem boa relação com a bola e ataca muito bem o espaço. E eu sempre tento dar minutos para poder dar confiança. Ele é muito importante para a gente", disse Filipe Luís.