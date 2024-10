Braulio da Silva Machado - Cesar Greco/Palmeiras

Braulio da Silva MachadoCesar Greco/Palmeiras

Publicado 28/10/2024 10:30

Rio - A Comissão de Arbitragem da CBF decidiu punir três árbitros que tiveram atuações polêmicas nas partidas do Campeonato Brasileiro, no último sábado (26). A entidade afastou Braulio da Silva Machado, Flávio Rodrigues de Souza e Ramon Abatti Abel, que apitaram as partidas de Flamengo, Fluminense e Palmeiras, respectivamente.

Além dos três árbitros, a Comissão de Arbitragem da CBF já havia afastado os responsáveis pelo VAR nos mesmos jogos. Diego Pombo Lopez foi o VAR no jogo do Flamengo, no Maracanã; Rodrigo Guarizo do Amaral e José Claudio Rocha Filho comandaram o VAR na partida do Fluminense, no Barradão; e Pablo Ramon, no duelo do Palmeiras, no Allianz Parque.

O Flamengo venceu o Juventude por 4 a 2, no Maracanã. O time gaúcho ficou na bronca com um pênalti marcado a favor do Rubro-Negro, quando o jogo estava empatado por 1 a 1. O árbitro Braulio da Silva Machado marcou a infração, e o VAR não sugeriu a revisão. O árbitro catarinense também expulsou Nenê, com apenas três minutos em campo, por reclamação, quando estava 3 a 2.

Já no Barradão, o Fluminense foi derrotado pelo Vitória por 2 a 1, em confronto direto na luta contra o rebaixamento. O árbitro Flavio Rodrigues de Souza marcou dois pênaltis equivocados para o time baiano. No primeiro tempo, o VAR recomendou a revisão. Já na infração de Lima em Matheuzinho, que definiu o jogo, não interferiu na decisão do árbitro paulista.

Por fim, o Palmeiras ficou no empate com o Fortaleza por 2 a 2, no Allianz Parque. O time cearense deixou o campo na bronca com a atuação do árbitro Ramon Abatti Abel pelas marcações de pênaltis em lances dos palmeirenses com Titi e Pikachu. O VAR não recomendou a revisão das infrações marcadas pelo árbitro catarinense. Raphael Veiga e Estêvão converteram as penalidades.