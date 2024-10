Filipe Luís e Ayrton Lucas - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 28/10/2024 13:46

Rio - O Flamengo deve optar por escalar um time misto na partida contra o Internacional, na próxima quarta-feira (30), em jogo atrasado da 17ª rodada do Brasileirão. As mudanças foram indicadas pelo técnico Filipe Luís no treino desta segunda (28), conforme revelado primeiramente pelo site "Coluna do Fla".

O treinador deve optar por escalar a linha de defesa toda reserva. A principal dúvida no setor é no gol, onde Rossi e Matheus Cunha se revezaram durante o treino. No meio, Allan e Alcaraz entram ao lado de Erick Pulgar, que deve ser mantido.

Já no ataque, dois reservas disputam uma vaga para atuarem ao lado de Gabigol e Bruno Henrique: Matheus Gonçalves e Gonzalo Plata.

A provável escalação do Flamengo para enfrentar o Internacional tem Rossi (Matheus Cunha); Varela, Fabrício Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Allan, Alcaraz; Matheus Gonçalves (Gonzalo Plata), Bruno Henrique e Gabigol.

Atualmente, o Flamengo ocupa a quarta posição no Campeonato Brasileiro, com 54 pontos. Uma vitória no duelo atrasado com o Inter diminuiria a distância em relação ao líder Botafogo para sete pontos.