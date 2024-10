Vini Jr não deve levar o prêmio Bola de Ouro - AFP

Publicado 28/10/2024 13:05

provável derrota de Vini Jr na Bola de Ouro, que terá sua cerimônia de premiação nesta segunda-feira (28), em Paris, gerou revolta entre os brasileiros. Após a informação de que o prêmio deve ser entregue a Rodri, do Manchester City, internautas não esconderam sua insatisfação e afirmaram que houve racismo na decisão, algo que infelizmente é recorrente na vida do brasileiro desde sua chegada à Europa. Rio - A, que terá sua cerimônia de premiação nesta segunda-feira (28), em Paris, gerou revolta entre os brasileiros. Após a informação de que o prêmio deve ser entregue a Rodri, do Manchester City, internautas, algo que infelizmente é recorrente na vida do brasileiro desde sua chegada à Europa.

comentários de incredulidade com o fato da Bola de Ouro não ser entregue ao camisa 7 do Real Madrid. Não consigo imaginar eles chamarem o nome de outra pessoa sem ser a do vini tipo é irreal #VINIDAY — Garcia (@llonntra) October 28, 2024 Se p @vinijr não ganhar essa #boladeouro é a maior sacanagem já cometida nesse prêmio. #VINIDAY — Jefferson Amorim (@jeffers30071995) October 28, 2024 Vinicius Jr não ganhar a bola de ouro, perde a credibilidade desse evento.

Que vergonha!! #VINIDAY — Gabriel (@gabvieiraa__) October 28, 2024 Tudo isso tem nome: racismo.



Vini Jr. decidiu Champions League, fez mais gols, deu mais assistência, fez tudo melhor que o Rodri.



Não querem dar a bola de ouro pro moleque que se levantou contra os racistas.



É a maior covardia da história do futebol! pic.twitter.com/IDJ3jaezEZ — João Pires (@joaopiresrj) October 28, 2024 Cara, o Rodri ganhou a Bola de Ouro.

Inacreditável, não existe isso, simplesmente não existe.

A Europa é racista, é pilantra, é xenofóbica.

E não se trata de ser apenas negro, isso é um “cala boca” contra quem luta contra o racismo.

Messi já ganhou bola de ouro por muito menos! — Quando Surge (@quandosurgee) October 28, 2024 Como a vitória de Vini era dada como certa, brasileiros se mobilizavam desde cedo nas redes sociais relembrando lances do atacante na temporada e a hashtag #ViniDay estava entre os assuntos mais comentados. Após a reviravolta, a tag passou a ser tomada por

Revoltado com a decisão, o Real Madrid cancelou a para Paris em cima da hora. Além de Vini, nenhum outro representante do clube espanhol estará presente na cerimônia. Nem o treinador Carlo Ancelotti, nem o presidente Florentino Pérez, nem os demais jogadores do elenco.

Ao longo da temporada, Vini Jr foi o protagonista do Real Madrid nas conquistas da Supercopa da Espanha, do Campeonato Espanhol e da Liga dos Campeões. Mesmo assim, a temporada vitoriosa parece não ter sido suficiente para convencer os jurados.