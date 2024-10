Xavi Hernández pode assumir o Manchester United - AFP

Publicado 28/10/2024 14:50

Rio - Com a saída de Erik ten Hag do comando do Manchester United, alguns nomes começam a ganhar força para assumir o comando do clube inglês. De acordo com informações do jornal "Daily Mail", um dos nomes avaliados seria o de Xavi Hernández.

Um dos maiores jogadores da história do futebol espanhol, Xavi iniciou sua carreira como técnico dirigindo o Al-Sadd, equipe do Cater, que defendeu como atleta. Em 2021 chegou ao Barcelona, clube que é ídolo. No clube catalão, ele encerrou sua passagem em maio deste ano. Foi campeão do Campeonato Espanhol e da Supercopa da Espanha no ano passado.

Além de Xavi Hernández, outros nomes estariam sendo avaliados pelo Manchester United como: Rúben Amorim, do Sporting, de Portugal, Thomas Frank, do Brentford, da Inglaterra e o Edin Terzic, ex-Borussia Dortmund.

O United comunicou a saída de Erik ten Hag nesta segunda-feira e anunciou que o auxiliar Ruud van Nistelrooy assume interinamente, enquanto o clube inglês não contrata um substituto.