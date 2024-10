Kauê marcou os gols da vitória do Botafogo sobre o Fluminense - Henrique Lima/Botafogo

Publicado 28/10/2024 17:08

Rio - O Botafogo está classificado para a fase quartas de final do Brasileirão de Aspirantes, competição da categoria sub-23. Nesta segunda-feira (28), no Vale das Laranjeiras, em Xerém, o Glorioso venceu o clássico com o Fluminense pelo placar de 2 a 0 com dois gols marcados pelo meia Kauê.

O jovem, que figurou em alguns jogos do elenco principal na temporada sob o comando de Artur Jorge, apareceu para marcar na segunda etapa, aos 24, com linda finalização de fora da área, e aos 35, limpando a marcação dentro da área e batendo forte no meio do gol.

Com o resultado, o Alvinegro foi a 14 pontos na classificação do Grupo A e também confirmou a primeira colocação com uma rodada de antecedência. O último duelo do Bota será com o Fortaleza, em casa, no dia 4/11.

O Fluminense, por sua vez, soma apenas oito pontos em seis jogos e irá encarar o Atlético-MG em Belo Horizonte, precisando de vitória para entrar no G-4 e avançar na competição.