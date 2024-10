Rodri foi eleito melhor jogador do mundo pelo prêmio Bola de Ouro - AFP

Publicado 28/10/2024 18:44

decisão polêmica do júri, formado por jornalistas especializados dos 100 primeiros países no ranking da Fifa. A informação que circulou durante o dia e fez o Real Madrid boicotar a cerimônia se confirmou com o anúncio de que Rodri venceu o prêmio Bola de Ouro, da revista 'France Football'. O volante espanhol desbancou o favorito Vini Jr , em uma

O atacante brasileiro ficou em segundo lugar na votação, que teve o companheiro Bellingham fechando o Top-3. O constrangimento pelo resultado ficou aparente. Primeiro pelos gritos de Vini segundos antes do anúncio e depois pelos aplausos modestos.



O resultado do Bola de Ouro, que leva em consideração a temporada 2023/24, ignora o destaque de Vini Jr nas campanhas do Real Madrid nas conquistas da Champions League, Supercopa da Espanha e Campeonato Espanhol.

um dos destaques do título da Eurocopa da Espanha e teve grande importância na campanha da conquista do Manchester City, da Premier League.

O Top-10 do Bola de Ouro

1º- Rodri (Manchester City)

2º - Vini Jr (Real Madrid)

3º - Jude Bellingham (Real Madrid)

4º - Dani Carvajal (Real Madrid)

5º - Erling Haaland (Manchester City)

6º - Kylian Mbappé (ex-PSG e atualmente no Real Madrid)

7º - Lautaro Martínez (Inter de Milão)

8º - Lamine Yamal (Barcelona)

9º - Toni Kroos (ex-Real Madrid)

10º- Harry Kane (Bayern de Munique)

Espanhola é a melhor jogadora

A espanhola Aitana Bonmati conquistou a Bola de Ouro de melhor jogadora do mundo pela segunda temporada seguida. A jogadora ganhou todos os títulos pelo Barcelona em 2023/24, mas foi eliminada com a Espanha da Olimpíada pelo Brasil.

Os técnicos vencedores

No futebol feminino, não deu para Arthur Elias, que perdeu o Troféu Cruyff para Emma Hayes, campeã olímpica pelos Estados Unidos, vencendo justamente a seleção brasileira do treinador, na final.

Já no masculino, a premiação ficou com Carlo Ancelotti, campeão da Champions League pelo Real Madrid, assim como do Campeonato Espanhol e da Supercopa da Espanha. O técnico italiano não compareceu, assim como todos os indicados do clube.

Protesto e prêmio ao Real Madrid



A cerimônia nesta segunda-feira (28), em Paris, acabou esvaziada pelo clube espanhol e seus jogadores, que não foram como retaliação à decisão que fez com que o atacante brasileiro não fosse o vencedor.

o Real Madrid ganhou o prêmio de melhor clube no futebol masculino. Já o Barcelona levou no feminino.

"Se os critérios da premiação não proclamam Vinicius vencedor, esses mesmos critérios deveriam proclamar Carvajal vencedor. Como não foi o caso, é óbvio que a Bola de Ouro-Uefa não respeita o Real Madrid. E o Real Madrid não vai aonde não é respeitado", disse à AFP o clube.

Melhor jovem jogador

Como era esperado, Lamine Yamal, atacante do Barcelona e destaque da seleção da Espanha na Eurocopa, conquistou o prêmio de melhor jogador sub-21. Ele foi o primeiro a ganhar o troféu Kopa com menos de 18 anos.

o brasileiro Savinho ficou em quarto lugar. À frente dele, em terceiro, Kobbie Mainoo, do Manchester United. E Arda Guler, do Real Madrid, foi o segundo.

Já o Troféu Yashin ficou com o goleiro da seleção da Argentina e do Aston Villa, Emiliano Martínez.

Mbappé e Kane garantem troféu



O Prêmio Gerd Muller, entregue ao máximo goleador da temporada europeia, ficou com Harry Kane, do Bayern de Munique, e Mbappé, que estava no PSG na temporada 2023/24. Os dois marcaram 52 gols.



Apenas o atacante inglês subiu ao palco para receber o troféu, já que Mbappé se juntou aos novos companheiros de Real Madrid e boicotou a cerimônia em Paris.

Prêmio Sócrates

A espanhola Jennifer Hermoso foi quem levou o troféu que reconhece ações de solidariedade promovidas por personalidades do futebol. Ela ganhou o Prêmio Sócrates por não ficar calada e denunciar o presidente da Federação Espanhola, Luis Rubiales, por crime de agressão sexual, em setembro de 2023.

Após o título da Copa do Mundo, ela foi beijada à força pelo dirigente, na entrega das medalhas



"Igualdade não é sempre um fato. Trabalhamos sempre todas nós para que o futebol feminino seja um lugar melhor para as próximas gerações", disse Hermoso em discurso.