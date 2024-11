Allan Souza Lima e Rafa Kalimann completaram um ano de namoro - Reprodução/Instagram

Allan Souza Lima e Rafa Kalimann completaram um ano de namoroReprodução/Instagram

Publicado 05/11/2024 21:40 | Atualizado 05/11/2024 22:08

Rio - Rafa Kalimann comemorou, nesta terça-feira (5), o aniversário de um ano de relacionamento com Allan Souza Lima. A ex-"BBB" homenageou o amado com um vídeo publicado nas redes sociais. No texto, a influenciadora de 31 anos relembrou momentos especiais ao lado do namorado.

fotogaleria "Um ano de nós, charme. De um encontro que não tinha como correr porque a vida estava mexendo os pauzinhos há tempos pra fazer acontecer. Um ano do nosso primeiro dia, da cervejinha na Bambina cantando banda Magníficos e não vendo opção a não ser deixar sermos nós. 365 dias que o frio na barriga está aqui me mostrando que tenho meu melhor amigo como namorado, que amadureceremos muito juntos e que nossa força maior tá aí, na nossa evolução...que a paixão adolescente que nos alimenta tanto faz ser cada dia mais gostoso esse melhor abraço. Um bom dia pra ser vivido, um bom encontro. Obrigada aí Paizinho, tem duas pessoas bem felizes por aqui, continue blindando", celebrou Rafa.

Em suas redes sociais, Allan Souza Lima divulgou um carrossel de imagens com a amada e aproveitou para comentar a data especial. "Um ano de muito amor e parceria! Te amo, charme", escreveu o ator.