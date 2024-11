Mirella Santos - reprodução Instagram

Publicado 05/11/2024 20:59 | Atualizado 05/11/2024 21:04

Rio - Mirella Santos causou alvoroço entre seus seguidores nesta terça-feira (05). A influenciadora compartilhou uma série de fotos em um visual de gala, insinuando ter concluído uma graduação em Medicina após seis anos de estudos mantidos em segredo. O "anúncio" rapidamente se revelou uma pegadinha, mas gerou uma grande reação nas redes sociais, dividindo a opinião dos fãs.

Na publicação que logo ganhou repercussão, Mirella compartilhou imagens vestida para o que muitos acreditaram ser sua cerimônia de formatura. Com a legenda que dizia “Foi apenas uma [fan]fic, só uma mentirinha de nada”, ela desmentiu a afirmação de que havia concluído o curso de Medicina. A revelação da brincadeira irritou alguns seguidores, enquanto outros encararam com humor a provocação.Assim que Mirella divulgou o suposto evento, os internautas reagiram nos comentários, expressando surpresa, decepção e até indignação. “Eu caí na fic! Que ódio”, escreveu um seguidor. Outro, em tom mais divertido, comentou: “Só quem é linha antiga não vai nessa AUAU”. Entre os mais revoltados, houve quem pedisse para que ela apagasse a postagem.Ainda na manhã, a influenciadora preparou o terreno para a pegadinha, revelando um "spoiler" do vestido que usaria na cerimônia de formatura. "Foram 6 anos. Foi difícil... queria desistir, pensei em largar tudo. Mas era isso que eu queria pra minha vida, se vou seguir a área eu ainda não sei." A fala, cuidadosamente planejada, soou autêntica para muitos fãs, que acreditaram no relato.Como parte da pegadinha, Mirella contou ter mantido os estudos em segredo, o que pareceu convincente. “Eu preferi meio que 'esconder' isso. Brincava aqui, tirava onda, mas foi uma parte da minha vida que eu preferi manter de forma discreta até tudo dar CERTO. É o grande dia que decidi compartilhar com vocês de verdade."