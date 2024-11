Maíra Cardi revela não poder engravidar devido a problema de saúde - Reprodução / Instagram

Publicado 05/11/2024 19:42 | Atualizado 05/11/2024 19:50

Rio - Maíra Cardi, de 41 anos, respondeu perguntas de seguidores, nesta terça-feira (5), sobre a possibilidade de estar grávida do marido, Thiago Nigro, de 34. A influenciadora explicou que não pode engravidar e revelou o verdadeiro motivo por trás do inchaço em seu rosto, que gerou as especulações. Ela contou que há alguns anos passou por um procedimento estético no rosto que não teve o resultado esperado.

Além da coach, outros famosos já tiveram problemas com o tratamento, como Andressa Urach. O polimetilmetacrilato ou PMMA, é uma substância plástica frequentemente usada em procedimentos de harmonização facial e corporal, mas que deve ser usada por profissionais da área a fim de prevenir deformidades e necrose.



"Tem uma bola aqui. Quando eu sorrio, isso tudo é duro e faz parte do polimetilmetacrilato. Isso tudo é dele, mas eu não coloquei tudo isso. O meu corpo rejeitou, como o de várias pessoas fazem. O corpo cria como se fosse uma proteção e inflama", contou.



Por isso a influenciadora precisará de uma cirurgia para reverter o processo. "Isso faz com que você vá perdendo a circulação e necrosando. É muito irresponsável dos profissionais fazer esse procedimento. Por conta disso, não posso fazer nada [relacionado a procedimentos estéticos]. Há muitos anos, meu dermatologista não coloca nada no meu rosto. Vou ter que fazer uma cirurgia e arrancar um pedaço da bochecha porque está gravíssimo".



"De vez em quando, o rosto fica quente. Inclusive, tenho que fazer a cirurgia antes de engravidar. Não dá pra engravidar e fazer o processo", contou. "Graças a Deus, fiz em minúsculas quantidades, mas ainda assim foi suficiente para me deformar. Se tivesse feito na bunda, teria acontecido igual a da Andressa porque sou muito alérgica", completou.

Atualmente Maíra é casada com Tiago Nigro. Ela possui dos filhos, Sofia, de 6 anos, da relação com Arthur Aguiar, e Lucas, de 23, de um antigo relacionamento com o empresário Nelson Rangel.