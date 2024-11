Bruno Mars pelas ruas de Belo Horizonte antes do último show no Brasil - Reprodução / Instagram

Publicado 05/11/2024 17:20 | Atualizado 05/11/2024 19:00

Rio - Bruno Mars foi flagrado curtindo o clima brasileiro em Belo Horizonte nesta terça-feira (5). O cantor, que ganhou o apelido carinhoso de "Bruninho" dos fãs brasileiros, posou para fotos usando óculos juliet, boné com a bandeira do Brasil, camiseta da seleção e chinelos. Já no clima brasileiro, o astro tomava cerveja na calçada em frente a um bar. O estadunidense apresenta, nesta terça, o último show desta turnê no Brasil.



No vídeo que circula nas redes, ele aparece sorridente, posando e interagindo com moradores locais. Em outros momentos ao longo do dia, Mars foi visto acenando para fãs em cima do teto solar de um carro e andando na garupa de uma moto.



Bruno Mars está no Brasil há cerca de um mês e vem demonstrando cada vez mais afinidade com a cultura. Durante a estadia, ele provou torresmo em botecos, assistiu a um jogo do Flamengo no Maracanã ao lado da cantora sul-coreana Rosé, participou de uma roda de samba no Rio e até celebrou o aniversário dele com um "parabéns" em português. Até o irmão do cantor, Eric Hernandez, se divertiu ao fazer um ensaio fotográfico com capivaras em Curitiba.

