Bianca Andrade se mudou para novo apartamento em SP - Reprodução/Instagram

Publicado 05/11/2024 16:15 | Atualizado 05/11/2024 19:08

Rio - Bianca Andrade mostrou aos seguidores, nesta terça-feira (5), detalhes do novo apartamento em São Paulo. A influenciador explicou que a mudança aconteceu para facilitar os compromissos profissionais com a rotina do filho Cris, fruto da relação com Fred Bruno.

fotogaleria "Bom dia, gente! Estamos começando a semana com novidades aqui. Eu queria tanto compartilhar isso com vocês. Agora a gente está em um apartamento novo. Esse apartamento agora tem brinquedoteca para o pequeno. E tem um grande colchão pra gente ficar de preguiça", disse.

A influenciadora seguiu mostrando os cômodos da residência. "Eu tinha prometido pra vocês fazer um tour pelo apartamento. Deixa eu mostrar para vocês, aqui é a sala. O que a gente amou foi esse janelão. Aqui é a sala, mesinha...olha que delícia a vista daqui. Muita gente não gosta, é polêmica, a vista para São Paulo", completou.

"A gente fica aqui porque é mais próximo do meu escritório e da escola do Gudugo [apelido de Cris]. O outro [apartamento] era bem pequenininho e não estava funcionando."