Humorista carioca faz música em ritmo de funk para Kamala Harris e diverte webReprodução / Instagram

Publicado 05/11/2024 16:23 | Atualizado 05/11/2024 16:45

Rio - O humorista e streamer Vinícius Moraes, conhecido como lilvinicinho, viralizou nesta terça-feira (5) ao criar uma música ironizando o apoio de brasileiros à candidatura de Kamala Harris nas eleições presidenciais dos Estados Unidos. A disputa entre a democrata e o republicano Donald Trump está em destaque, e o país se prepara para o fechamento das primeiras urnas nesta noite.



"Eu moro em Belford Roxo e sou Kamala, moro em Nova Iguaçu e sou Kamala, tenho parente em Bangu e sou Kamala. Kamala é a rainha da baixada", são os primeiros versos da música.



"Não sei se você sabe, mas Kamala deu um show, aqui na favela já sabe que virou. Não tem segundo turno, a mamãe disparou. Acho que é verdade, eu vi no Flow. Eu vi o debate, nada me abala. Apaixonado, te amo Kamala. Presidente negra, empoderada, mulher nordestina. Avante, Kamala! Acho que agora a direita se f*deu, Trump tá bolado porque sabe que perdeu. Eu sou brasileiro, moro no bueiro, ainda bem que lá gringa minha pitica venceu. Nos dê a ordem, Kamala, capitã. Moro em Xique-Xique, sou seu maior fã, no meu coração você é campeã. E no final de tudo vai bombardear o Irã. Kamala Harris vai bombardear o Irã de qualquer forma. Eu te amo", diz a letra.



Na legenda, o músico brincou: "Axé, Kamala". A saudação ganhou repercussão após a jornalista Cynara Menezes publicar a expressão no X. Ela citou Obama e Kamala como políticos negros que fortalecem a afro-americanidade no cenário dos EUA, e saudou Harris com "axé". Cynara contou que apagou o tweet para "evitar encheção", mas mesmo assim a frase repercutiu entre apoiadores e opositores, e chegou ao primeiro lugar nos Trending Topics.

Nos comentários, internautas se divertiram. "Vai ter excursão pra lá amanhã, vai sair um ônibus ali do lado do Feirão das Malhas", brincou o usuário. "Eu sou de São Paulo e sou Kamala, nossa nordestina empoderada", disse mais um. "Você é genial", elogiou outro. "O acorde em sol e a voz em marte", falou o seguidor.

Confira: