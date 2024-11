Gabi Luthai compartilha primeira viagem longe do filho ao lado de Lexa - Reprodução / Instagram

Publicado 05/11/2024 14:06

Rio - Gabi Luthai, 29 anos, compartilhou detalhes sobre a amizade com Lexa, de 29, que está grávida da primeira filha, Sofia. As duas amigas embarcaram para os Estados Unidos para comprar o enxoval da bebê, uma viagem que sempre sonharam em fazer juntas.



Pela primeira vez longe de seu filho, Pietro, nascido em abril deste ano, Gabi contou que adoraria levá-lo, mas a viagem não estava planejada. "Super traria ele, mas ele ainda não tem visto. Fizemos o passaporte, mas não o visto," explicou.



"A gente sempre teve o sonho de fazer enxoval juntas", declarou a cantora. Segundo ela, a ideia era que Gabi estivesse grávida novamente para fazer as compras com a amiga, o que não aconteceu, mas mesmo assim elas decidiram viajar juntas e realizar esse sonho. "Na minha ideia eu já estaria grávida de novo quando ela engravidasse, só que aí... eu acho que não estou grávida. Quando ela me chamou para viajar, com data e tudo eu pensei 'amiga já?', falei para o Teo e ele falou 'amor, vai com ela, seja muito feliz, tem um ano e dois meses que você só se dedica ao Pietro e eu acho que é bom você ter um momento com a sua amiga'".



Gabi também revelou o apoio que recebeu de Lexa durante um período difícil, quando enfrentou depressão no início da gravidez. "Ela foi uma amiga importante para mim no período mais difícil que eu vivi, que foi o começo da minha gestação, o período que eu estive em depressão e que eu fiquei muito mexida, fora da casinha. Ela foi a pessoa que soube da minha gravidez desde o começo, porque era a pessoa que naquele momento estava muito próxima a mim, eu sempre confiei muito nela".