05/11/2024

Rio - Ticiane Pinheiro contou, nesta terça-feira (5), algumas curiosidades sobre o casamento com César Tralli. No Instagram, a apresentadora do "Hoje em Dia" entregou que a personalidade dela é diferente da do jornalista."Ele não é tímido, mas não é igual eu, expansivo, que gosta de aparecer. Ele é feliz, divertido, mas low profile. Meu marido é low profile. É chique ser low profile. Um respeita o outro. Vocês não ouviram que os opostos se atraem?", brincou Ticiane.