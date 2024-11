Regina Casé e Estevão Ciavatta - Reprodução Instagram

Publicado 05/11/2024 14:57 | Atualizado 05/11/2024 19:11

Rio – Regina Casé, 70 anos, celebrou 25 anos de casamento com o diretor Estevão Ciavatta com uma "mini lua de mel". O casal aproveitou, nesta terça-feira (5), um passeio de barco pelo Rio e apresentadora registrou o momento no Instagram.

"Carrossel muito romântico. Filme de amor. Mais um presente do Yoyô. Lua de mel sem sair do Rio de Janeiro. Saímos sem saber para onde íamos e tudo foi rolando mansinho, uma surpresa atrás da outra. Amei cada minutinho", declarou.



Amigos do casal elogiaram a postagem: "Que delícia! Parabéns para esse casal querido", declarou Fátima Bernardes. "Coisa mais linda", comentou Péricles. "Divinos", afirmou Milton Cunha.



O casal são pais de Roque, 11 anos, que adotaram em 2013. E Regina também é mãe de Benedita, 34, fruto do relacionamento com o artista Luiz Zerbini.