Kamila Simioni choca web ao exibir resultado de harmonização facial - Foto: Reprodução

Kamila Simioni choca web ao exibir resultado de harmonização facialFoto: Reprodução

Publicado 05/11/2024 20:28 | Atualizado 05/11/2024 21:09

Rio - Nos últimos anos, a harmonização facial se popularizou entre aqueles que desejam realçar sua aparência e elevar a autoestima. Porém, junto com essa tendência, cresce o número de pessoas que optam por reverter esses procedimentos, retornando a um visual mais natural. Kamila Simioni, influenciadora digital, recentemente chamou atenção ao mostrar o rosto inchado nas redes sociais, afirmando que a aparência é efeito da remoção de procedimentos estéticos antigos.



fotogaleria

Procurada pelo DIA, Isrraela Massena, cirurgiã-dentista e especialista em harmonização facial, explicou o que ocasionou o inchaço de Simioni. "O edema é por causa da hialuronidase. Uma enzima que atua na degradação do ácido hialurônico, uma substância naturalmente presente no organismo, especialmente na pele e nos tecidos conjuntivos", disse. Procurada pelo, Isrraela Massena, cirurgiã-dentista e especialista em harmonização facial, explicou o que ocasionou o inchaço de Simioni. "O edema é por causa da hialuronidase. Uma enzima que atua na degradação do ácido hialurônico, uma substância naturalmente presente no organismo, especialmente na pele e nos tecidos conjuntivos", disse.

"Quando injetada, a hialuronidase quebra as ligações entre as moléculas de ácido hialurônico, facilitando sua dissolução e eliminação do local onde foi aplicado, o que é útil em procedimentos estéticos para corrigir ou reverter efeitos indesejados de preenchimentos. Entretanto, a ação da hialuronidase pode, em alguns casos, gerar edema. Isso ocorre porque a degradação do ácido hialurônico provoca uma reação inflamatória local, resultando na liberação de fluidos e na alteração do equilíbrio osmótico na região tratada", explica a especialista.

Isrraela Massena frisa também que o inchaço pode ser uma resposta natural do corpo ao procedimento, embora geralmente seja temporário. "A gravidade do edema pode variar de acordo com a sensibilidade individual do paciente e a quantidade de hialuronidase utilizada", finaliza.