Luciano Szafir, Sasha Meneghel e Xuxa - Leo Franco/Agnews

Publicado 05/11/2024 20:07

Rio - Nesta terça-feira (05), Sasha Meneghel inaugurou a loja física de sua grife "Mondepars" no Shopping JK Iguatemi, em São Paulo. A estilista contou com o apoio dos pais, Xuxa e Luciano Szafir, e do marido, João Figueiredo, que marcaram presença no evento.

"Eu sou a nepo baby! Eu reconheço que eu tenho privilégios, eu tenho privilégio imenso de poder juntar tanta gente aqui, por contatos que, naturalmente, eu recebi na minha vida por ser uma nepo baby. Acho que a minha vida inteiro eu recebi [críticas], mas eu tenho recebido muito mais amor e eu sempre olho muito mais para o amor do que para qualquer feedback negativo. E, honestamente, todo feedback é um feedback, desde que seja construtivo!", disse na época.