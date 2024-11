Thais Fersoza falou sobre descoberta da segunda gravidez - Reprodução/Instagram

Publicado 05/11/2024 22:20

Rio - Thais Fersoza participou do podcast "Mil e Uma Tretas", apresentado por Thaila Ayala e Julia Faria, e contou detalhes da descoberta da segunda gestação. A atriz é mãe de Melinda, de 8 anos, e Theodoro, de 7 anos, frutos do casamento com Michel Teló. Ela explicou que engravidou novamente quando a primogênita tinha apenas três meses.

fotogaleria "Eu estava com uma cinta para malhar e a cinta começou a não fechar. E aí eu falei para minha mãe que eu queria ter uns testes lá em casa para não ficar aquela assim 'ih, veio na farmácia comprar teste', 'ela deve estar tentando'. Aí minha mãe 'É Thais? Tá bom, eu compro'. Eu falei 'Compra uns 10'. Eu fui lá no banheiro, fiz o teste, eu olhei. Eu não sei dizer se eu tremi mais, se eu chorei mais, se eu ri mais", contou.

A mulher de Michel Teló revelou ainda a reação do cantor com a notícia. "Eu comecei a fazer conta...'Se ela tem três meses e deu 3+...' Até hoje a gente não entende essa conta. Eu falava para ele 'mas ela só tem três meses'. E ele: 'É, que máximo'. 'Michel, ela só tem três meses'", disse.

